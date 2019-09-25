Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на спортивных лошадей со всей России
В субботу, 28 сентября, в конно-спортивном комплексе «Яменская слобода» (село Ямное, улица Строителей, дом № 8/2) пройдет турнир, закрывающий сезон. Это будут соревнования по выездке в рамках второго этапа Кубка Воронежской области. В турнире участвуют спортсмены из разных регионов России. Будут определены победители в нескольких видах программы:
«Предварительный приз. Дети» А (юные спортсмены будут выступать в красочных костюмах);
Командный приз. Дети;
Предварительный приз. Юноши;
Командный приз. Юноши.
Малый приз;
Езда по выбору.
Для зрителей организаторы обещают развлекательную программу и розыгрыши призов.
Соревнования начнутся в 10.00 и продлятся до 18.00. Вход бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU