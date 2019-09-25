2019-09-25T11:58:04+03:00
Спорт

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на спортивных лошадей со всей России

Закрытие конноспортивного сезона пройдет в Ямном
Юрий КОЗЛОВ
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Соревнования пройдут с 10.00 до 18.00.Соревнования пройдут с 10.00 до 18.00.Фото: предоставлено КСК «Яменская усадьба».
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В субботу, 28 сентября, в конно-спортивном комплексе «Яменская слобода» (село Ямное, улица Строителей, дом № 8/2) пройдет турнир, закрывающий сезон. Это будут соревнования по выездке в рамках второго этапа Кубка Воронежской области. В турнире участвуют спортсмены из разных регионов России. Будут определены победители в нескольких видах программы:

«Предварительный приз. Дети» А (юные спортсмены будут выступать в красочных костюмах);

Командный приз. Дети;

Предварительный приз. Юноши;

Командный приз. Юноши.

Малый приз;

Езда по выбору.

Для зрителей организаторы обещают развлекательную программу и розыгрыши призов.

Соревнования начнутся в 10.00 и продлятся до 18.00. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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