В Воронеже мошенник попался на взятке в 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-25T12:04:14+03:00

Он обещал, что за эти деньги поможет закрыть уголовное дело

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Прокурор Левобережного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего воронежца. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Это ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В апреле 2018 года мужчина узнал, что следователи ГУ МВД России по Воронежской области возбудили уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег при получении субсидий на возмещение уплаты процентов по кредитам, полученным «Богучарским заводом растительных масел» в 2015 году.

- Мошенник сообщил одному из подозреваемых, что он является бывшим сотрудником правоохранительных органов, имеет звание «полковник», находится в близких, доверительных отношениях с сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, осуществляющими предварительное следствие по уголовному делу, - отмечают в прокуратуре.

Воронежец пообещал решить вопрос о прекращении уголовного дела. Правда, как установлено следствием, потребовал за это 5 млн рублей. На самом деле он, конечно, не собирался, что-либо делать.

- Получив первую часть вознаграждения в размере 2, 5 млн рублей, в дальнейшем мужчина согласился снизить его размер с 5 до 3,5 млн рублей. При получении оставшихся средств купюрами, по внешним признакам схожими с денежными, но не являющимися платежными, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU