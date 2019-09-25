Под Воронежем мужчина потерял криптовалюту из-за игр на бирже

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-25T11:26:12+03:00

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24 сентября в дежурную часть полиции в Семилукском районе обратился 52-летний местный житель. Мужчина, используя криптовалюту, играл на бирже через интернет. Однако как только дело дошло до того, чтобы снять деньги, игрока ждал сюрприз.

23 сентября в своей квартире в доме по улице Гагарина в городе Семилуки мужчина попытался снять полученные деньги со счета, реквизиты которого ранее ему сообщил некий работник сайта брокерских услуг. Однако все попытки были безуспешными. Поняв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Он потерял 75 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих целях.

ИСТОЧНИК KP.RU