Воронежский аэропорт после реконструкции сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год
Проработки нового здания терминала международного аэропорта Воронеж и концепцию дальнейшего развития инфраструктуры 24 сентября обсудили губернатор Александр Гусев и владелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко.
Воронежский аэропорт хоть и может принимать все основные типы воздушных судов, но пропускная способность аэровокзала ограничена. Необходимо расширение площадей.
Реализация нового проекта должна начаться уже в 2020 году - она будет разделена на четыре этапа. Сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний. Затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы. В частности будет создан сектор по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза.
Далее площади аэровокзала увеличат для обслуживания перспективного пассажиропотока. Планируется, что после завершения всех работ новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год. Это в три раза больше, чем в настоящее время.
ИСТОЧНИК KP.RU