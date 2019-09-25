Воронежский аэропорт после реконструкции сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-25T10:45:52+03:00

Аэропорт и сегодня может принимать все основные типы воздушных судов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Это в три раза больше, чем в настоящее время.

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Проработки нового здания терминала международного аэропорта Воронеж и концепцию дальнейшего развития инфраструктуры 24 сентября обсудили губернатор Александр Гусев и владелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко.

Воронежский аэропорт хоть и может принимать все основные типы воздушных судов, но пропускная способность аэровокзала ограничена. Необходимо расширение площадей.

Реализация нового проекта должна начаться уже в 2020 году - она будет разделена на четыре этапа. Сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний. Затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы. В частности будет создан сектор по комплексному обслуживанию (прилет-вылет) пассажиров из стран таможенного союза.

Далее площади аэровокзала увеличат для обслуживания перспективного пассажиропотока. Планируется, что после завершения всех работ новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год. Это в три раза больше, чем в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU