В школе под Воронежем из-за задымления отменили занятия

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-25T11:08:29+03:00

В районе горит мусор или сухая трава

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Утром 25 сентября новый микрорайон "Черемушки" в поселке Отрадное Новоусманского района заволокло густым дымом. По словам местных жителей, где-то неподалеку загорелся мусор или сухая трава. Из-за отсутствия ветра гарь не развеивалась, а распространялась у поверхности земли.

Задымление было настолько плотным, что проникло в здание новой школы. Администрация учебного заведения приняла решение отменить занятия.

- Мы только приехали на уроки, а тут говорят "забирайте детей домой", - рассказала нам Екатерина, мама первоклассника Отрадненской школы №2.

В пресс-службе МЧС нам ответили, что по их линии вызовов в микрорайон не было.

Кстати, накануне густой туман накрыл автомобильную дорогу в районе Репного. Там задымление было связано с горением камыша. Не исключено, что этот дым донесло и до "Черемушек".

ИСТОЧНИК KP.RU