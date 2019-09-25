В школе под Воронежем из-за задымления отменили занятия
Утром 25 сентября новый микрорайон "Черемушки" в поселке Отрадное Новоусманского района заволокло густым дымом. По словам местных жителей, где-то неподалеку загорелся мусор или сухая трава. Из-за отсутствия ветра гарь не развеивалась, а распространялась у поверхности земли.
Задымление было настолько плотным, что проникло в здание новой школы. Администрация учебного заведения приняла решение отменить занятия.
- Мы только приехали на уроки, а тут говорят "забирайте детей домой", - рассказала нам Екатерина, мама первоклассника Отрадненской школы №2.
В пресс-службе МЧС нам ответили, что по их линии вызовов в микрорайон не было.
Кстати, накануне густой туман накрыл автомобильную дорогу в районе Репного. Там задымление было связано с горением камыша. Не исключено, что этот дым донесло и до "Черемушек".
ИСТОЧНИК KP.RU