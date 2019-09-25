В Воронеже создали комиссию для продажи акций горэлектросети
На сайте воронежской мэрии опубликовали распоряжение о создании комиссии по проведению конкурса по продаже акций акционерного общества «Воронежская горэлектросеть». В состав комиссии вошли 11 человек - это сотрудники городской администрации и депутаты гордумы.
Председателем комиссии назначен первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин. Его заместителем будет Юрий Тимофеев, первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам.
В качестве секретаря выбрали главного специалиста отдела распоряжения муниципальным имуществом управления имущественных и земельных отношений администрации Воронежа Алену Барабанову.
Стоит отметить, что две кандидатуры членов комиссии проходят с пометкой «по согласованию» - это депутаты Воронежской городской Думы Сергей Колиух и Сергей Кудрявцев.
Напомним, «Воронежскую горэлектросеть» уже давно хотят продать, но пока это не получалось.
А тут еще и громкий скандал: по версии работников СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU