2019-09-25T09:12:08+03:00
Общество

В Воронеже создали комиссию для продажи акций горэлектросети

В нее вошли городские чиновники и депутаты
Олег ИВАНОВ
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На сайте воронежской мэрии опубликовали распоряжение о создании комиссии по проведению конкурса по продаже акций акционерного общества «Воронежская горэлектросеть». В состав комиссии вошли 11 человек - это сотрудники городской администрации и депутаты гордумы.

Председателем комиссии назначен первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Петрин. Его заместителем будет Юрий Тимофеев, первый заместитель главы администрации по стратегическому планированию, экономике и финансам.

В качестве секретаря выбрали главного специалиста отдела распоряжения муниципальным имуществом управления имущественных и земельных отношений администрации Воронежа Алену Барабанову.

Стоит отметить, что две кандидатуры членов комиссии проходят с пометкой «по согласованию» - это депутаты Воронежской городской Думы Сергей Колиух и Сергей Кудрявцев.

Напомним, «Воронежскую горэлектросеть» уже давно хотят продать, но пока это не получалось.

А тут еще и громкий скандал: по версии работников СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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