2019-09-25T08:53:03+03:00
Общество

Продолжительность жизни в Воронежской области составляет чуть более 73 лет

Смертность в нашем регионе уменьшилась на 4,8% по сравнению с прошлым годом
Олег ИВАНОВ
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По данным Росстата за 2018 год продолжительность жизни в Воронежской области составил 73,17 года. В среднем по России – 72,93. За семь месяцев этого года смертность в нашем регионе уменьшилась на 4,8% по сравнению с прошлым годом - с 1530,2 до 1456,1 на 100 тысяч населения.

Как отметил 24 сентября на совещании в правительстве области руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин, в структуре смертности преобладают болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины.

Для снижения смертности и увеличения ожидаемой продолжительность жизни реализуется нацпроект «Здравоохранение». К 2024 году планируется увеличить охват населения профилактическими осмотрами до 70%.

Для снижения летальности от сосудистой патологии, в частности, в Бобровской РБ открыли отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения, оснащенное телемедицинским оборудованием для дистанционного консультирования бригад скорой помощи. Также планируется открытие двух таких же отделений и второго в области регионального сосудистого центра, оснащенных рентгеновским, реанимационным, диагностическим и реабилитационным оборудованием.

- Для снижения смертности от новообразований на базе онкодиспансера и шести межрайонных медорганизаций запланировано создание шести амбулаторных центров оказания онкологической помощи, в которых будет проводиться не только уточняющая диагностика новообразований, но и химиотерапевтическое лечение. Сократятся сроки получения специализированной помощи и повысится ее транспортная доступность, особенно жителям сельских районов. Напомним, что 2 сентября в Лискинской РБ уже открылся центр амбулаторной онкологической помощи, - подчеркнули в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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