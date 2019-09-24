2019-09-24T20:31:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропали женщина со шрамом и мужчина с парализованной рукой

Надежду Петрову и Юрия Ласкина ищут уже больше недели
Юрий КОЗЛОВ
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Не исключено, что Надежда Петрова потеряла память.Не исключено, что Надежда Петрова потеряла память.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помощи в поисках двух пропавших жителей области.

В Боброве 68-летняя Надежда Петрова 16 сентября вышла из своего дома и до сих пор не вернулась. Она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Приметы Надежды Игнатьевны: рост 165 сантиметров, худощавая , каштановые волосы, карие глаза. Была одета в бирюзовую футболку, на ней были черные брюки и черные сланцы. Учитывая наступившие холода, за женщину становится особенно тревожно. Особая примета Надежды Петровой – шрам на верхней губе.

66-летний Юрий Ласкин в тот же день 16 сентября ушел из дома в поселке Стрелица Семилукского района и пропал. Приметы Юрия Николаевича: рост 170 сантиметров, худощавый, волосы темные с проседью, карие глаза. Был одет в рубашку с длинными рукавами с черно-белую клетку, черные трико и темные туфли (тоже явно не по нынешней погоде). Особые приметы: под правым глазом родинка, парализована правая рука.

Юрия Ласкина нет дома уже восемь дней. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Юрия Ласкина нет дома уже восемь дней.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находятся Надежда Петрова и Юрий Ласкин, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Также нужна помощь в поисках добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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