2019-09-24T18:54:02+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина отсудила 155 тысяч у детсада за то, что ее сына задели скакалкой

У ребенка пострадал глаз
Юрий КОЗЛОВ
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Игры со скакалкой могут быть весьма опасны.Игры со скакалкой могут быть весьма опасны.Фото: Алексей ФОКИН
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В Рамонском районном суде вынесли решение по поводу иска женщины, защищавшей интересы своего маленького сына.

12 июля 2016 года мальчик во время игры на улице в детсаду в селе Новоживотинное получил удар скакалкой в глаз. Воспитатель не заметила, что ребенок получил травму. Потом оказалось, что у мальчика – контузия глазного яблока. Ребенок лечился два года, причем в 2018-м ему сделали операцию.

Женщина требовала выплатить ей 1 миллион 200 тысяч рублей. В эту сумму входила компенсация морального вреда, расходы на лечение и возмещение почтовых расходов. Суд принял решение в ее пользу. Однако сумму, которую придется выплатить детсаду, существенно снизили.

Суд оценил компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей, расходы на лечение – в 5 480 рублей, а почтовые расходы – на 195 рублей 30 копеек. В итоге детсад (а если у него такой суммы не найдется, местная администрация) должен будет выплатить женщине 155 675 рублей 30 копеек.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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