2019-09-24T17:51:56+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарки сбили двух подростков

Еще одна школьница пострадала после столкновения двух машин
Юрий КОЗЛОВ
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Сразу три ДТП, в котором пострадали школьники, случилось в Воронеже в понедельник, 23 сентября.

В 12.30 у дома № 43а на Ленинском проспекте 41-летний водитель «Kia Sportage», поворачивавший с переулка Ольховый в направлении ДК имени Кирова, сбил 15-летнюю девочку. Школьница шла по «зебре», в этом месте стоит светофор. Девушка получила ушибы и ссадины, ей оказали первую помощь и отпустили домой.

Около шести часов вечера на улице 206-й Стрелковой Дивизии, 151 в Масловке, недалеко от школы № 77 15-летний мальчик шел по «зебре», и тут на него наехала «Шевроле-Авео». Подросток получил перелом ключицы, его отвезли в больницу.

А в 21.20 в Отрожке на улице Планетной у дома № 26/2 52-летний водитель «Сузуки Гранд Витоза» врезался в «Ладу-Гранту». В ДТП пострадали пассажиры отечественной машины: 38-летняя женщина и 15-летняя девушка.

В ГИБДД напоминают: при переходе дороги пешеходам нужно не забывать внимательно смотреть по сторонам, даже если они идут на зеленый свет по «зебре». А водителям при приближении к переходу нужно обязательно притормаживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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