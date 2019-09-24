В воронежском торговом центре умер мужчина

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-24T16:55:51+03:00

Он был там вместе с родственниками

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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали информацию о происшествии в торговом центре «Московский проспект». Очевидец сообщил, что пятачок на первом этаже заслонили рекламными щитами, можно было заметить, что там лежало что-то, прикрытое фольгой. Сотрудники торгового центра просили посетителей обходить это место.

- Дело в том, что около 13 часов 57-летнему мужчине, находившемуся в ТЦ вместе с родственниками, внезапно стало плохо, он упал и умер, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам станет известна причина смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU