Воронежский «Факел» на матч Кубка России подготовил программу с автограф-сессией и розыгрышем футболок
В преддверии домашнего матча 1/16 Кубка России по футболу воронежский «Факел» подготовил масштабную развлекательную программу для болельщиков. Напомним, наша команда 25 сентября в 19:00 начнет борьбу с тульским «Арсеналом» за выход в следующий раунд.
Однако уже в 18:00 на Центральной трибуне стадиона художники будут готовы нанести аквагрим в клубных цветах «Факела». Также в этот день вы сможете сфотографироваться с талисманом команды, приобрести атрибутику «Факела» и подкрепиться в зоне питания. А в перерыве встречи пройдет розыгрыш футболок талисманом команды.
Главным событием вечера непосредственно перед самой игрой станет автограф-сессия c вратарем воронежской команды Дмитрием Кортневым.
Вот полное расписание мероприятий:
Центральная трибуна
18:00 - Открытие трибуны
18:00-20:00 - Зона аквагрима
18:00-18:40 - Фотозона с талисманом команды
18:10-18:55 - Автограф-сессия с Дмитрием Кортневым
18:00-20:45 - Зона питания
18:15-21:00 - Палатка с атрибутикой «Факела»
Восточная трибуна
18:00 - Открытие трибуны
18:00-20:45 - Зона питания
18:15-21:00 - Палатка с атрибутикой «Факела»
Беговые дорожки и футбольное поле
18:45 - Выступление группы поддержки
19:50 - Выступление группы поддержки
19:55 - Розыгрыш футболок талисманом команды
ИСТОЧНИК KP.RU