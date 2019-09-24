2019-09-24T16:34:23+03:00
Общество

Воронежский «Факел» на матч Кубка России подготовил программу с автограф-сессией и розыгрышем футболок

Вы сможете встретиться с вратарем воронежской команды Дмитрием Кортневым
Олег ИВАНОВ
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В преддверии домашнего матча 1/16 Кубка России по футболу воронежский «Факел» подготовил масштабную развлекательную программу для болельщиков. Напомним, наша команда 25 сентября в 19:00 начнет борьбу с тульским «Арсеналом» за выход в следующий раунд.

Однако уже в 18:00 на Центральной трибуне стадиона художники будут готовы нанести аквагрим в клубных цветах «Факела». Также в этот день вы сможете сфотографироваться с талисманом команды, приобрести атрибутику «Факела» и подкрепиться в зоне питания. А в перерыве встречи пройдет розыгрыш футболок талисманом команды.

Главным событием вечера непосредственно перед самой игрой станет автограф-сессия c вратарем воронежской команды Дмитрием Кортневым.

Вот полное расписание мероприятий:

Центральная трибуна

18:00 - Открытие трибуны

18:00-20:00 - Зона аквагрима

18:00-18:40 - Фотозона с талисманом команды

18:10-18:55 - Автограф-сессия с Дмитрием Кортневым

18:00-20:45 - Зона питания

18:15-21:00 - Палатка с атрибутикой «Факела»

Восточная трибуна

18:00 - Открытие трибуны

18:00-20:45 - Зона питания

18:15-21:00 - Палатка с атрибутикой «Факела»

Беговые дорожки и футбольное поле

18:45 - Выступление группы поддержки

19:50 - Выступление группы поддержки

19:55 - Розыгрыш футболок талисманом команды

ИСТОЧНИК KP.RU

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