2019-09-24T16:13:19+03:00
Происшествия

Эвакуаторщик угнал у воронежца ГАЗель и сдал на металл

Ему грозит срок до пяти лет
Ярослав ИВАНОВ
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46-летний воронежец не нашел свою ГАЗ-2705, припаркованную на Костромской - была и нету. Пришлось искать пропажу полицейским. И машину нашли. Правда, по частям. И не всю.

Оперативники установили, что к исчезновению ГАЗели причастен 50-летний владелец автоэвакуатора, проживающий в Новоусманском районе. В отделе полиции задержанный признался, что положил глаз на машину, когда увидел, что она несколько дней стоит на одном и том же месте на Костромской. Сначала он положил под дворники записку хозяину, что хочет купить машину. А потом решил похитить транспортное средство. Погрузил ГАЗ на эвакуатор и отвез домой, где частично разобрал на запчасти, которые сдал на металлолом. Так что полицейские нашли у него только часть похищенного.

За кражу ему грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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