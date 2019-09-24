2019-09-24T16:14:25+03:00
Общество

Воронежский историк: "Иван Бунин - всемирно известный бренд"

Жители региона поучаствовали в культурном форуме, посвященном 150-летнему юбилею писателя
Станислав ШЕВЧЕНКО
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На одной из площадок фестиваля. Фото предоставлено организаторами.На одной из площадок фестиваля. Фото предоставлено организаторами.
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20 дней и более трех тысяч зрителей собрал культурный форум "Россия Ивана Бунина", который проходил в Елецком районе Липецкой области при поддержке Минкульта РФ в рамках нацпроекта "Культура". Активное участие в нем приняли воронежцы - художники, мастера слова, представители музейного дела и просто все, кто неравнодушен к творчеству писателя и поэта.

В местах, связанных с жизнью и творчеством Бунина, прошел пленэр. Художники писали ту Россию, которую видел и любил Иван Алексеевич. На другой площадке состоялся конкурс art-science-проектов. Термин обозначает использование науки и логики при создании художественных произведений. Вопросы изучения и сохранения бунинского наследия обсудили ученые, представители бизнеса и органов власти на круглом столе.

- Иван Бунин - это возможность объединить совершенно разные регионы нашей страны и зарубежье, связанные с жизнью и творчеством нобелевского лауреата, - говорит Александр Никитин, президент общественной организации "Центр сохранения культурного наследия Черноземья". - Бунин объединяет Воронеж и Париж, Елец и Грасс, Россию, Египет, Италию, Турцию, Румынию, Цейлон и Палестину. Иван Бунин - наш всемирно известный бренд, и в преддверии 150-летнего юбилея нужно максимально использовать возможность продвижения Воронежа, Ельца, Орла, Ефремова, России в мировом культурном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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