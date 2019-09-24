2019-09-24T16:16:43+03:00
Общество

В воронежский научно-исследовательский институт электронной техники нагрянули сотрудники ФСБ

На предприятии, входящем в концерн «Созвездие», проводят проверку
Юрий КОЗЛОВАртем ИЛЬИН
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На предприятии НИИЭТ в последние годы спокойствия нет.На предприятии НИИЭТ в последние годы спокойствия нет.Фото: с сайта НИИЭТ.
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Во вторник, 24 сентября, в воронежский научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ), располагающийся по адресу: улица Старых Большевиков, 5 на Левом берегу пришли с проверкой сотрудники регионального УФСБ. Они проводят обследование помещений здания предприятия, являющегося одним из ведущих разработчиков и производителей микроконтроллеров и других интегральных схем в России. Что именно ищут работники столь серьезного ведомства, пока неясно.

Надо сказать, еще при предыдущем гендиректоре НИИЭТ Дмитрии Кожанове в июле 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения 92 миллионов рублей. По версии следствия, деньги, поступившие на техническое перевооружение, были переведены на счета третьих лиц, в том числе в иностранные банки.

В последнее время в НИИЭТ, входящим в концерн «Созвездие», вообще ситуация неспокойная. Так, несколько сотрудников, входящих в руководящий состав, направили челобитную заместителю председателю правительства РФ Юрию Борисову, генпрокурору России Юрию Чайке, гендиректору ГК «Ростехнологии» Сергею Чемезову и председателю совета директоров ПАО АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. В ней работники НИИЭТ утверждают, что нынешний временный генеральный директор предприятия Роман Федоров, во-первых, находится под сильным влиянием своего предшественника на этом посту Дмитрия Кожанова, а во-вторых, тратит слишком много денег, выделяемых по статье «Представительские расходы». Комиссия, приезжавшая в институт, ограничилась заявлением, что не все сведения, изложенные в жалобе, подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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