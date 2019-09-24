Не стерпел: в Воронежской области один собутыльник убил другого ножом в грудь
Трагедия произошла в Новохоперском районе
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В ночь с 22 на 23 сентября в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района произошла кровавая трагедия.
36-летний мужчина пришел в гости к своему 39-летнему знакомому, приятели стали выпивать. А через какое-то время, набравшись, поругались. В итоге 36-летний мужчина ударил ножом в грудь своего оппонента. И потерпевший умер на месте происшествия.
Теперь задержанному грозит срок за убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU