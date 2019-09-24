Не стерпел: в Воронежской области один собутыльник убил другого ножом в грудь

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-24T15:13:48+03:00

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В ночь с 22 на 23 сентября в поселке Елань-Коленовский Новохоперского района произошла кровавая трагедия.

36-летний мужчина пришел в гости к своему 39-летнему знакомому, приятели стали выпивать. А через какое-то время, набравшись, поругались. В итоге 36-летний мужчина ударил ножом в грудь своего оппонента. И потерпевший умер на месте происшествия.

Теперь задержанному грозит срок за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU