2019-09-24T15:02:29+03:00
Звезды

В воронежской Листопадовке собираются построить дом культуры за 29 млн рублей

Чтобы было, где проводить фестиваль «На крыльях мира, дружбы и добра»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 сентября в селе Листопадовка Грибановского района впервые прошел фестиваль «На крыльях мира, дружбы и добра». Творческий праздник собрал гостей из Таловского, Каменского, Борисоглебского, Поворинского, Панинского и Новохоперского районов. Экспозиции деревенского быта и поделки представили грибановские и борисоглебские мастера. Голубеводы-любители продемонстрировали своих питомцев. Опытные и юные артисты состязались в исполнении частушек и народных песен в «Батле поколений».

Участники и гости фестиваля выпустили в небо белых голубей. Также в рамках праздника открыли бюст уроженцу воронежской земли, главе Всесоюзного общества детских врачей Митрофану Студеникину.

Чтобы было, где проводить творческие фестивали, в Листопадовке собираются построить новый дом культуры, на его возведение планируют направить около 29 млн рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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