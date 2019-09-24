В воронежской Листопадовке собираются построить дом культуры за 29 млн рублей
21 сентября в селе Листопадовка Грибановского района впервые прошел фестиваль «На крыльях мира, дружбы и добра». Творческий праздник собрал гостей из Таловского, Каменского, Борисоглебского, Поворинского, Панинского и Новохоперского районов. Экспозиции деревенского быта и поделки представили грибановские и борисоглебские мастера. Голубеводы-любители продемонстрировали своих питомцев. Опытные и юные артисты состязались в исполнении частушек и народных песен в «Батле поколений».
Участники и гости фестиваля выпустили в небо белых голубей. Также в рамках праздника открыли бюст уроженцу воронежской земли, главе Всесоюзного общества детских врачей Митрофану Студеникину.
Чтобы было, где проводить творческие фестивали, в Листопадовке собираются построить новый дом культуры, на его возведение планируют направить около 29 млн рублей из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU