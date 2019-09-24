2019-09-24T15:00:03+03:00
Общество

В Воронеже перекроют несколько улиц из-за Кубка России по футболу

Напомним, «Факел» встретится с тульским «Арсеналом»
Олег ИВАНОВ
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Схема перекрытияСхема перекрытия
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25 сентября в течение 13 часов будет закрыто движение по участкам улиц Студенческой и Чайковского. Как объяснили в пресс-службе мэрии, это связано с обеспечением безопасности при проведении футбольного матча между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Команды, напомним, встретятся в рамках 1/16 Кубка России.

Так, с 23:00 24 сентября до 22:00 25 сентября будет запрещена парковка транспорта на улице Чайковского: Студенческой до Фридриха Энгельса. А 25 сентября с 9:00 до 22:00 будет закрыто движение по участкам улицы Студенческой: от Чайковского до Комиссаржевской. А также по участку улицы Чайковского: от Студенческой до Фридриха Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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