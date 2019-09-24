2019-09-24T14:52:18+03:00
Общество

Проанализировать свой бизнес, построить карьеру в IT и защититься от онлайн-мошенников научит РИФ-Воронеж 2019

Пройдут практические занятия по актуальным темам
Виктор ПАВЛОВ
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Фестиваль РИФ-Воронеж пройдет 18 и 19 октября в Expo Event Hall Сити-парка "Град". Ожидается более 4500 участников и около 100 спикеров в сферах интернет-маркетинга, дизайна, IT-разработки. В программу войдут практические занятия. Участники вместе с экспертами будут выполнять конкретные задачи или анализировать свою работу.

В первый день фестиваля, 18 октября, состоится соревнование web-дизайнеров: дизайн-хакатон. Команды получат задание за два часа создать новый интерфейс. Победителей ждут подарки. Регистрация участников пройдет на месте перед началом хакатона.

Ильяна Левина, директор по маркетингу компании "Скобеев и Партнеры", проведет занятие под названием "37 способов повысить конверсию сайта". Это возможность взглянуть со стороны на интернет-страничку своей компании.

Секция "Карьерный путь в IT" позволит узнать, как видит резюме HR-менеджер, на чем нужно сделать акценты и как подготовиться к собеседованию.

О безопасности бизнеса будут говорить на секции "Алгоритмы предотвращения мошенничества в бизнесе с помощью онлайн-инструментов". Спикеры расскажут, как проверять участников сделок и какие контрагентов.

Ну а 19 октября Светлана Ковалева, владелец компании Expert-content.ru, проведет мастер-класс "Создаем контент-план на основе пути клиента и метода персонажей". Спикер выберет двух участников из числа гостей и составит для их бизнесов контент-план по авторской методике "9 шагов".

Участие в фестивале РИФ-Воронеж 2019 бесплатное, необходима регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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