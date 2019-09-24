В центре Воронежа прикрыли кафе гостиницы

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-24T14:50:44+03:00

Кафе прикрыли на две недели или до устранения нарушений. Фото: с сайта УФССП РФ по Воронежской области.

В нем обнаружили продукцию с истекшим сроком годности, а также грязь и крошки на полу

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Санитарные врачи провели проверку кафе с громким названием ООО «Гостиничный комплекс «Лотос» по адресу: улица Плехановская, 9. И обнаружили массу нарушений.

В холодильниках заведения яйца для салата готовились в мясном и рыбном цеху, где они лежали вместе с сырой продукцией. На емкостях с джемом, очищенными овощами, блинчиками, тертым сыром не был указан срок хранения. Заправленный майонезом готовый салат не подавался сразу на витрину, а отправлялся на хранение. В холодильнике также нашли готовые супы с переклеенными ярлыками сроков изготовления. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора обнаружили просроченный взбитый сливочный крем, а на полу кафе увидели грязь и крошки. Все это могло привести к пищевым отравления и кишечным инфекционным заболеваниям.

Суд рассмотрел материал проверки и постановил – прикрыть кафе на 14 суток или до устранения нарушений. Контролируют исполнение этого решения сотрудники Ленинского районного отдела судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU