В центре Воронежа появилось граффити с котенком с улицы Лизюкова
Яркое граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы Лизюкова-2» от студии «Wizart Animation» появилось на бетонном заборе в сквере Никитинский на одноименной улице. Это первый арт-объект с героями воронежской студии. Мультяшное граффити по мотивам второй части «Котенка с улицы Лизюкова» лаконично вписалось в тематику детской площадки.
Изображение сопроводили хэштегами: #ХочувВоронеж, #Воронежэтоблизко, #тицВоронежа, #visitVoronezh. Осуществили этот новый проект воронежские художники, с которыми управа Центрального района плодотворно работает с 2017 года.
- Все граффити у нас выполняются настоящими профессионалами своего дела, которые вкладывают в свою работу и замысел, и мастерство, и, конечно же, душу. В итоге, мы не только получаем очень креативную и творческую работу, но и приводим в порядок наш район, - отметила руководитель управы Центрального района Инна Шеина.
Фото управы Центрального района
ИСТОЧНИК KP.RU