В центре Воронежа появилось граффити с котенком с улицы Лизюкова

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-24T14:47:19+03:00

Также на заборе у детской площадки расположились другие герои «Wizart Animation»

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Яркое граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы Лизюкова-2» от студии «Wizart Animation» появилось на бетонном заборе в сквере Никитинский на одноименной улице. Это первый арт-объект с героями воронежской студии. Мультяшное граффити по мотивам второй части «Котенка с улицы Лизюкова» лаконично вписалось в тематику детской площадки.

Изображение сопроводили хэштегами: #ХочувВоронеж, #Воронежэтоблизко, #тицВоронежа, #visitVoronezh. Осуществили этот новый проект воронежские художники, с которыми управа Центрального района плодотворно работает с 2017 года.

- Все граффити у нас выполняются настоящими профессионалами своего дела, которые вкладывают в свою работу и замысел, и мастерство, и, конечно же, душу. В итоге, мы не только получаем очень креативную и творческую работу, но и приводим в порядок наш район, - отметила руководитель управы Центрального района Инна Шеина.

Фото управы Центрального района

ИСТОЧНИК KP.RU