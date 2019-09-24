Чиновницу, занимающуюся воронежским метро, Путин рекомендовал на пост зампреда Счетной палаты РФ

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-24T14:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации предложения по кандидатурам заместителя председателя Счетной палаты РФ, а также трех ее аудиторов.

Для воронежцев прежде всего любопытно в этом событии то, что зампредом Счетной палаты глава государства видит Галину Изотову. На данный момент Галина Сергеевна работает заместителем начальника управления по развитию легкорельсового транспорта воронежского «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР). Напомним, эту структуру возглавляет один из самых молодых руководителей Алексей Антиликаторов, долгое время занимавшего пост вице-мэра Воронежа. Кандидатуру Галины Изотовой, скорее всего, утвердят на заседании Совета федерации 25 сентября.

В АИР сообщили, что кандидатуру преемника Галины Изотовой будут рассматривать только после 25 сентября (в том случае, если она уйдет на повышение).

Надо сказать, Галина Изотова имеет богатый управленческий опыт. С 1977-го по 1988 годы она работала в Череповецком отделении Госбанка СССР, Череповецком отделении Стройбанка СССР, Металлургическом отделении Промстройбанка СССР. С 1988 по 1991 годы занимала руководящие должности на предприятиях Череповца. В 1991 – 1992 гг. – главный экономист, заместитель начальника расчетно-кассового центра Центробанка РСФСР (Череповец). С 1992 по 1997 гг. – председатель правления АКБ «Соколбанк». С 1997 по 2006 гг. была начальником департамента финансов, а потом и первым заместителем губернатора Вологодской области.

2006 – 2007 гг. – заместитель полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе.

С 2007 по 2011 гг. - депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по делам Федерации и региональной политике.

С 2012 по 2014 гг. – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

С 2014 по 2015 гг.– Председатель Правления акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (до 23.07.2015 года - акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий).

С 2016 по 2017 годы – Председатель Совета Директоров ЗАО «Дробмаш».

С июня 2017 года – Партнер SP Capital.

Замужем, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU