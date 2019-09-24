В Воронежской области угнали мотоцикл с пробитым колесом
Похитителя ждет срок
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Хотел «покататься», теперь придется посидеть. В Ольховатке поймали похитителя мотоцикла.
Транспортное средство угнали 23 сентября в два часа ночи от павильона быстрого питания, где его оставил 25-летний владелец, потому что пробил колесо «железного коня».
Участковые опросили очевидцев и быстро установили личность подозреваемого. В отделе полиции 29-летний задержанный признался, что хотел покататься на мотоцикле, а после вернуть владельцу.
Транспортное средство вернули хозяину, а похитителю придется ответить за угон.
ИСТОЧНИК KP.RU