Александр Гусев:«Чистая вода будет приоритетом в развитии инженерных систем»
Губернатор посетил закрытый военный городок Воронеж-45, принял участие в запуске станции водоподготовки в Борисоглебске и поздравил с юбилеем одно из крупнейших промышленных предприятий региона
В военном городке прошла торжественная церемония открытия Аллеи воинской славы в выставочном секторе парка «Патриот»
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20 сентября в военном городке Воронеж-45, что расположен на территории Грибановского района, прошла торжественная церемония открытия Аллеи воинской славы в местном парке «Патриот». Здесь установили первые три бюста великих русских полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова и Георгия Жукова. Парк станет площадкой для спортивных соревнований, боевой подготовки, выставок военной техники и, конечно, для отдыха местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU