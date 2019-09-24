В Воронеже начали тушить подземный пожар

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-24T13:33:40+03:00

Тлеющие иловые карты на Антокольского превращают жизнь соседних кварталов в кошмар

Изменить размер текста: A A

Началась борьба с подземными пожарами на иловых картах, расположенных на улице Антокольского. В локализации возгорания задействовали новый пожарный гидрант, который установили весной.

- Предварительно мы проверили оборудование и давление в системе. Подача воды полностью соответствует потребностям для ликвидации задымления, - рассказал Роман Романов, начальник центральной диспетчерской службы "РВК-Воронеж".

Напомним, карты были созданы в 1970-е годы на площади около 9 гектаров. В 1997 году их вывели из эксплуатации. Отложения превратились в торф, который легко возгорается. Очаги часто залегают на глубине 3-5 метров. Из-за подземных пожаров воздух наполняется удушающей гарью.

ИСТОЧНИК KP.RU