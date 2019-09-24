Житель Воронежской области вырастил в огороде 190 кустов конопли

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-24T13:05:36+03:00

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В поселке Долиновский Новохоперского района поймали 38-летнего мужчину, занимавшегося культивированием запрещенного растения - конопли. Дома у задержанного обнаружили около 8 граммов марихуаны, приготовленной к употреблению. А на приусадебном участке, расположенном неподалеку от места его проживания, оперативники обнаружили 190 кустов конопли. Приглашенный на место происшествия специалист в области растениеводства заключил, что данные растения действительно культивировались. Сам задержанный признался, что удобрял почву, поливал и пропалывал коноплю. Правоохранители выдернули растения и отправили их на исследование, экспертиза подтвердила - они являются наркосодержащими.

Теперь огороднику грозит срок за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также за хранение запрещенных веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU