В Воронежской области за неделю число заболеваний ОРВИ увеличилось на треть

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-24T12:57:51+03:00

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В региональном управления Роспотребнадзора обнародовали статистику по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за прошедшую неделю. С 15 по 22 сентября к врачам обратились 5594 жителей Воронежской области. Это выше, чем неделей ранее, аж на 33,2% и в то же время ниже уровня эпидпорога на 30,3%. Большая часть из подхвативших ОРВИ (3782) – дети. Случаев гриппа пока не было.

Санитарные врачи связывают увеличение числа заболеваний ОРВИ с началом учебного года и приходом холодов. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что уже сейчас и до конца осени можно сделать прививку. В нашу область завезли 320 595 доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых и 113 784 дозы «Совигриппа» (без консерванта) для детей.

Многие имеют права получить прививку бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Это:

дети старше 6 месяцев;

школьники и студенты;

призывники;

медики, учителя, водители, работники коммунальных организаций;

пенсионеры;

люди, страдающие хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

беременные женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU