2019-09-24T13:06:52+03:00
Общество

В Воронежском водохранилище рыбак поймал ... пиранью

И это не единственная экзотическая рыба, попадающаяся в наших водоемах
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Сергея Кузнецовафото Сергея Кузнецова
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Наш читатель Сергей Кузнецов прислал фото необычной рыбы, которую поймал на водохранилище в районе плотины его товарищ. У рыбины размером с мужскую ладонь полный рот острейших зубов! Мы попросили эксперта в области рыбалки определить, что поймал воронежец.

- Рыба на фотографии похожа на пиранью, - прокомментировал Андрей Ермаков, президент ВООО «Ассоциация рыболовного туризма и спортивной рыбалки». – И ничего удивительного в этом нет. В летний сезон в наших реках можно поймать самых экзотических рыб, бывших обитателей аквариумов. Стало дорого содержать, питомец вырос и не помещается в аквариум или просто надоел… Хозяин не придумывает ничего лучше, как выпустить его «на волю» в ближайший водоем. Правда, живут в нем экзотические рыбы ровно до наступления морозов, а потом погибают, поскольку наши погодные условия для них не подходят.

Пиранью, кстати, можно поймать на любую приманку. Эта рыба всеядна. Но угрозы для обитателей водохранилища и людей не представляет, поскольку попадается в единичных экземплярах.

По словам Андрея Анатольевича, в месте впадения в Дон реки, называемой в простонародье «Голубым Дунаем», рыбаки как-то выловили несколько особей тиляпии. В естественных условиях этот вид обитает в Азии и Африке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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