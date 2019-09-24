2019-09-24T12:26:01+03:00
Происшествия

У воронежца из гаража украли 15 слитков серебра на 250 тысяч рублей

Пока владелец общался с отвлекавшим незнакомцем, его подельник вытащил ценный металл
Ярослав ИВАНОВ
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64-летнего воронежца на днях разговорил незнакомец. Дело было в гаражах на проспекте Патриотов средь бела дня. Подошли к пенсионеру двое незнакомцев и поинтересовались, не продает ли он металл. Хозяин гаража поговорил с одним из неизвестных, а когда тот ушел, воронежец обнаружил, что у него пропали оттуда 15 серебряных слитков. Ущерб потерпевший оценил в сумму около 250 тысяч рублей.

Оперативники посмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных на территории гаражного кооператива, и установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые подозреваемые. Ориентировки его передали всем постам ГИБДД. И машину задержали на улице Брусилова. В салоне автомобиля обнаружили похищенные слитки. Двоих мужчин задержали, один из них, 25-летний житель Волгоградской области, признался что воспользовался тем, что владелец гаража общается на улице с его приятелем, проник внутрь, увидел лежащие на полу металлические слитки, решил, что это олово. И похитил их, намереваясь продать в Волгограде.

За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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