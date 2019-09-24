Еще одна жительница Воронежа лишилась 34 тыс рублей, поверив лже-сотруднику банка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-24T11:42:06+03:00

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За 23 сентября аферисты облапошили еще пятерых воронежцев, причем традиционно большинство обманули виртуально - по телефону или интернету.

На классическую «разводку» попалась 59-летняя жительница Советского района. Ей позвонил якобы «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что зафиксирована попытка взлома ее расчетного счета и с банковской карты происходит списание средств. Лже-сотрудник банка предложил защитить банковский счет от несанкционированного доступа и сообщить для этого персональные данные банковской карты, включая ее номер и защитный код. Доверчивая женщина сообщила необходимые данные, после чего с ее счета исчезли около 34 тысяч рублей.

Каждый раз пишем: никому и никогда не сообщайте личных данных, паролей и кодов банковских карт – эти сведения просят только мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU