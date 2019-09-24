Воронежцев приглашают убрать берега водоемов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-24T10:55:46+03:00

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С 23 по 29 сентября в Воронежской области в рамках экологической акции «Вода России» проходит марафон «Чистый Дон». На территории 11 районов области планируют очистить прибрежные территории реки Дон общей протяженностью более 80 км. Ожидается, что в уборках примут участие около 800 человек. Присоединиться к Всероссийской акции могут все желающие, достаточно позвонить по телефону 212-75-94.

С апреля по август на территории региона уже провели 198 мероприятий по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающей акватории водных объектов общей протяженностью 338 км, в которых приняли участие более 10 тысяч человек.

Акция «Вода России» проходит с 2014 года, за это время она объединила более 5 млн человек по всей стране. В 2018 году в акции приняло участие рекордное число волонтеров - 1,8 млн человек. Тогда было очищено 5 300 водоемов в 85 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU