Под Воронежем мотоцикл сбил 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-24T10:15:31+03:00

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За 23 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 145 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья - 107. В девяти авариях травмы получили 12 человек.

Около 8.15 на 23-м километре автомобильной дороги «Обход Воронежа» в Семилукском районе 39-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета», следовавший со стороны Русской Гвоздевки в направлении Семилук, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Несовершеннолетнюю с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

Полицейские устанавливают причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU