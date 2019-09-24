Огромные скамейки-вешалки оставят воронежцам в Центральном парке

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-24T09:37:52+03:00

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Арт-объект «Театр начинается с вешалки», который мэрия Воронежа сделала для конкурса в рамках фестиваля «Город-сад», останется в Центральном парке. Об этом сообщили на еженедельном совещании в горадминистрации.

Воронежцы на ландшафтном фестивале очень хвалили эту инсталляцию. Но и сетовали, что «почему-то такими облагороженными уголками совсем не могут похвастать городские парки и скверы», мол, жаль, что «это все показуха – после фестиваля ландшафт города не улучшается», хотя, действительно, должен бы – иначе, зачем тогда такие фестивали?

В мэрии решили прислушаться к мнению воронежцев – и оставить так понравившийся горожанам объект в парке.

ИСТОЧНИК KP.RU