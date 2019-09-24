День города посетили всего 210 тыс воронежцев

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-24T08:03:34+03:00

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Народные гулянья в День города в Воронеже посетили всего около 210 тысяч человек. Это, по меньшей мере, в два раза меньше предыдущих показателей: так, в среднем этот праздник посещают около 400 тысяч воронежцев, а на День Победы в 2018-м собрались порядка 600 тысяч горожан.

Чиновники связывают такие цифры с похолоданием, которое резко наступило в столице Черноземья, а не с падением интереса к празднику. Ведь кроме традиционных событий (выставка ретро-машин на площади Ленина, кузнечный фестиваль у театра кукол, концерт молодых музыкантов на Адмиралтейке, выступления воронежских коллективов на проспекте Революции, салют на водохранилище) в этом году в программе были и новинки: бесплатный показ на главной площади города нового мультсериала воронежской студии WizartAnimation, научный квест «Старк жив» в сквере имени Бунина, «Молдавский дворик» у памятника Пятницкому, арт-фест на Советской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU