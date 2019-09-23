2019-09-23T21:34:36+03:00
Общество

Девятилетнего воронежского мальчика вместе с матерью отыскали в столице

Женщина не давала ребенку общаться с бабушкой
Виктор ПАВЛОВ
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Объявленного в розыск воронежскими судебными приставами девятилетнего мальчика и его мать отыскали в Москве. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Ранее в суде было определено, как ребенок будет общаться с бабушкой по отцовской линии. Но мать не спешила выполнять это решение. Кроме того, она сообщила ложную информацию о месте жительства и неверно назвала школу, в которую ходит сын.

Как рассказывают в УФССП, как раз взаимодействие с образовательными учреждениями помогло отыскать ребенка. В итоге должнице вручили требование об исполнении решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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