Девятилетнего воронежского мальчика вместе с матерью отыскали в столице
Женщина не давала ребенку общаться с бабушкой
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Объявленного в розыск воронежскими судебными приставами девятилетнего мальчика и его мать отыскали в Москве. Об этом сообщили в региональном УФССП.
Ранее в суде было определено, как ребенок будет общаться с бабушкой по отцовской линии. Но мать не спешила выполнять это решение. Кроме того, она сообщила ложную информацию о месте жительства и неверно назвала школу, в которую ходит сын.
Как рассказывают в УФССП, как раз взаимодействие с образовательными учреждениями помогло отыскать ребенка. В итоге должнице вручили требование об исполнении решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU