Из Воронежа можно будет летать на Кипр

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-23T19:33:54+03:00

Время в пути - менее четырех часов

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Представитель воронежского аэропорта Андрей Шагунов сообщил о запуске прямого авиасообщения между Воронежем и Ларнакой (Кипр). Рейсы запустят с 30 мая 2020 года. Правда, приобрести билет получится только в составе тура. Их стоимость на двоих - около 90 тысяч рублей.

Выполнять рейсы будет компания Red Wings. Самолеты станут летать раз в десять дней. Время в пути - чуть больше трех часов.

Ранее стало известно, что из Воронежа открывают чартерные рейсы в Индию. Кроме того, прямое сообщение свяжет наш город и Дубай.

ИСТОЧНИК KP.RU