Два нарушения за четыре секунды: отчаянный воронежский маршрутчик стал героем YouTube

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-23T18:09:23+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции с интересом посмотрели на YouTube видео с нарушением водителя маршрутки. 17 сентября на улице Богдана Хмельницкого автобус совершил два нарушения за несколько секунд: пошел на обгон через сплошную и не пропустил пешехода на зебре.

45-летнего водителя, жителя Липецкой области, вызвали "на ковер". В итоге в его отношении составили административные протоколы. Сумма штрафов, которые заплатит мужчина - 2,5 тысячи рублей.

Напомним, в аналогичную ситуацию попал водитель другого автобуса. Он также заплатил штраф, когда кто-то прислал видео в ГИБДД. В чем причины такого поведения водителей? Предположил Игорь Качкин, замначальника УГИБДД по Воронежской области.

Добавим, что одно из самых распространенных ДТП с общественным транспортом - падение пассажиров в салоне. За год от этого пострадали 47 человек.

Лихой водитель автобуса в Воронеже.Обгон через сплошную. Видео предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU