На три недели в Воронеже перекроют проезд мимо СОК «Энергия»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-23T18:01:57+03:00

В это время там будут идти работы по благоустройству территории

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В течение трех недель будет закрыто движение по проезду мимо СОК «Энергия». Как сообщили 23 сентября в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением работ по благоустройству территории. Работами занимается ООО «Стройком Плюс».

Некоторым воронежским автомобилистам придется пересмотреть свой маршрут с 8:00 25 сентября до 22:00 15 октября. Как раз в это время и будет закрыто движение мимо СОК «Энергия», а если говорить точнее, от улицы Ворошилова до улицы Депутатской.

ИСТОЧНИК KP.RU