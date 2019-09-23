В Воронежской области изъяли 380 контрафактных самокатов

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-23T17:34:11+03:00

Правообладатель ничего не знал об этой поставке

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Воронежская таможня проверила партию самокатов, которая следовала из Китая. Импортером была московская фирма.

- Выявлено 380 единиц транспорта. На этикетках имеется логотип известной торговой марки SWAN, - рассказал Сергей Ившуков, главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений.

В итоге отправили запрос к правообладателю. Собственник товарного знака SWAN сообщил, что никаких договоров с фирмой-импортером не заключал. В итоге самокаты изъяли, а в отношении компании возбудили административное дело. Владельцу партии грозит от 50 до 200 тысяч рублей штрафа с конфискацией предметов правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU