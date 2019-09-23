В Воронежской области штрафы ГИБДД могут рассылать через портал госуслуг

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-23T16:55:49+03:00

Из-за того, что почтальоны не могут вручить в руки нарушителям уведомления о штрафах, бюджет теряет миллионы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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О проблемах с получением уведомлений штрафов ГИБДД сегодня на планерке в правительстве области рассказал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения региона Евгений Шаталов. По его словам, из-за того, что почтальоны не могут вручить в руки нарушителям уведомления о штрафах, бюджет теряет миллионы.

- Особое значение при рассмотрении дел об административных правонарушениях имеют сведения о присвоении статуса почтового отправления. Эти сведения предоставляет Почта России. Данная информация используется как доказательство силовыми ведомствами, судебными приставами, прокуратурой. При этом наличие статуса «вручено» или «возврат» имеет принципиальное значение. А вот их отсутствие исключает возможность дальнейшего принудительного взыскания штрафов. На 1 июля из 461 тысячи почтовых отправлений, по которым истекли контрольные сроки пересылки, почтовые статусы «вручено» или «возврат» не были присвоены 100 тысячам почтовых отправлений, что составило четверть от всех отправленных по региону. 31 тысяча постановлений не была оплачена более чем на 23 миллиона, и меры по ним принять было не возможно, - отметил главный гаишник.

По последним данным ситуация с доставкой штрафных квитанций немного улучшилась - почтовый статус не смогли присвоить 28 тыс. уведомлений, что составляет 3,5% от общего количества направленных постановлений. Речь идет о недополученных 7,5 млн. рублей. В прошлом году собираемость штрафов, как признался Шаталов, была выше. В числе других претензий к почте он назвал оставление писем в почтовых ящиках без фактического вручения адресату, вручение членам семьи и проч. При этом делается отметка о вручении. Такие штрафы затем оспариваются в суде и не оплачиваются.

Присутствующая на планерке директор управления федеральной почтовой связи по Воронежской области Юлия Гурьянова считает решением проблемы рассылку электронных заказных писем с помощью портала госуслуг. Там штрафы считаются врученными уже по факту их отправки. Евгений Шаталов с ней согласен.

Губернатор усомнился в эффективности этого решения, однако все же дал добро на его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU