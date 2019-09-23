2019-09-23T16:48:07+03:00
Общество

Три воронежские красавицы поборются за 2 миллиона рублей

Девушки прошли в полуфинал конкурса "Мисс Офис - 2019"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото предоставлено организаторами.Фото предоставлено организаторами.
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Три участницы из Воронежа прошли в полуфинал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2019». Это Юлия Патрина, менеджер по развитию партнерской сети банка «Точка», Екатерина Яньшина, специалист по внутренним коммуникациям «Ростелекома», а также Татьяна Няч, офис-менеджер «Хедхантера».

Интернет-голосование продлится с 23 сентября по 13 октября. В итоге из 123 полуфиналисток выберут всего 30 участниц. Эти красавицы поборются за главный приз конкурса – корону победительницы и 2 миллиона рублей от компании «Комус». Финальное шоу «Мисс Офис-2019» состоится 23 ноября в Москве.

Чтобы поддержать девушек, нужно оставить голос на сайте конкурса. Делать это можно один раз в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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