2019-09-23T16:38:01+03:00
Происшествия

Без ключа и отвертки: двое парней из Воронежской области угнали "ГАЗель" голыми руками

Молодчики выпили и решили покататься
Виктор ПАВЛОВ
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Жители поселка Орловка позвонили в полицию, когда увидели, как двое молодчиков пытаются угнать "ГАЗель". На место выехала следственно-оперативная группа.

Угонщики тем временем опустили стекло, надавив на него руками с внешней стороны. Потом запустили двигатель без ключа, просто соединив нужные проводки. Тут парней спугнули местные жители. Бегали те недолго: подоспели полицейские.

- В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что захотели покататься. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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