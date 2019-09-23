Без ключа и отвертки: двое парней из Воронежской области угнали "ГАЗель" голыми руками

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-23T16:38:01+03:00

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Жители поселка Орловка позвонили в полицию, когда увидели, как двое молодчиков пытаются угнать "ГАЗель". На место выехала следственно-оперативная группа.

Угонщики тем временем опустили стекло, надавив на него руками с внешней стороны. Потом запустили двигатель без ключа, просто соединив нужные проводки. Тут парней спугнули местные жители. Бегали те недолго: подоспели полицейские.

- В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания и пояснили, что захотели покататься. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU