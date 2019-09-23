2019-09-23T16:38:49+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области резанул шею врага опасной бритвой

Мужчина чудом выжил
Юрий КОЗЛОВ
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Чуть не убившего мужчину пьяницу арестовали.Чуть не убившего мужчину пьяницу арестовали.Фото: из архива «КП»
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Стало известно о жутком происшествии, случившемся вечером 10 сентября в селе Большой Мартын Панинского района. В одном из домов 31-летний местный житель набросился на ненавистного ему 34-летнего знакомого. Агрессивный мужчина выхватил опасную бритву и резанул ей шею недруга. Впрочем, тот не стал покорно ждать, пока его зарежут – сумел отбиться, убежать и добраться до больницы. Врачи спасли порезанного мужчину.

Сотрудники Следственного комитета задержали нападавшего. Они выяснили, что мужчина в момент, когда орудовал бритвой, был сильно пьян. Его арестовали, в ближайшее время предъявят обвинение. Мужчине предстоит отвечать перед судом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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