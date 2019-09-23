2019-09-23T16:31:30+03:00
Общество

В Воронежской области в этом году появятся более четырех тысяч мест в яслях

По мнению региональных чиновников, большой очередности для детей до трех лет нет
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель департамента образования, науки и молодежной политики региона Олег Мосолов рассказал, что суммарно по итогам текущего года в дошкольных учреждениях Воронежской области будет создано 4322 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Уже открыто пять новых дошкольных учреждений, в том числе одна пристройка к действующему детскому саду. К 30 сентября будут открыты пять учреждений дошкольного образования, к 15 октября - еще четыре. В ноябре-декабре 2019 года откроются еще четыре детских сада.

- История, связанная с предоставлением ясельных мест, возникла не так давно. И в принципе, большой потребности в очередности, не так много. Она у нас сейчас фиксируется на минимальном уровне – в приделах 50 заявлений, которые требуют удовлетворения. Проект только начал реализовываться. Большее количество заявлений возникает после трех лет. Там у нас в текущем состоянии - когда возникает необходимость перевести ребенка в садик у дома, либо в учреждение, которое лишь только будет открываться, - отметил Олег Мосолов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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