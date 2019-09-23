2019-09-23T15:56:30+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, когда начнутся массовые заболевания гриппом

Об этом сообщил на встрече с губернатором глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев
Юрий КОЗЛОВ
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Сезон прививок уже начался.Сезон прививок уже начался.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 23 сентября, на встрече главы области Александра Гусева с Игорем Механтьевым шла речь о приходе сезона заболеваний гриппом и ОРВИ. Глава регионального управления Роспотребнадзора сообщил, что начало массового распространения этих хворей медики ожидают в конце ноября – начале декабря.

Механтьев, впрочем, больше не пугал воронежцев с нестойким иммунитетом, а рассказывал о профилактике гриппа. Он сообщил, что в нашу область поступили три вакцины: «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Совигрипп» (без консерванта) для детей.

Прививку уже сделали 176 тысяч человек жителей Воронежской области (7,6% от их общего числа). Всего медики планируют вакцинировать от гриппа 47% населения региона (на 2% больше по сравнению с 2018 годом).

В конце встречи Александр Гусев поздравил Игоря Механтьева с недавним юбилеем – 55-летием - и вручил главному санитарному врачу региона почетный знак «Благодарность от земли Воронежской».

Александр Гусев поздравил Игоря Механтьева с 55-летием и вручил ему «Благодарность от земли Воронежской». Фото: с портала правительства Воронежской области.

Александр Гусев поздравил Игоря Механтьева с 55-летием и вручил ему «Благодарность от земли Воронежской».Фото: с портала правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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