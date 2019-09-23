КСП проверит траты на подсветку фасадов в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-23T17:12:00+03:00

На работы потратили более 90 миллионов рублей

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Контрольно-счетная палата Воронежа проверит, насколько эффективно тратились средства при создании подсветки фасадов. Речь идет о зданиях на площади Ленина, проспекте Революции, Театральной, Платонова, Дзержинского, Плехановской, Мира и некоторых других улицах.

- В ходе контрольного мероприятия планируется проверить деятельность администрации городского округа, а также определить результативность и законность использования бюджетных средств, - комментируют в КСП.

Подчеркнем, что речь идет не о праздничной иллюминации, установленной в центре ко Дню города, а именно об архитектурной подсветке. На нее потратили более 90 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ проводили специалисты МКУ "Городская дирекция единого заказчика ЖКХ". Победителями признали три воронежские организации: "Профсити", "Фирма вис", "Энерго-С".

Оценить, как изменился облик города после включения тысяч ламп, приглашают всех воронежцев. На сайте КСП можно заполнить соответствующую анкету.

- По итогам проверки будет составлен акт, который направят в городскую администрацию для принятия мер. Все рекомендации надзорных органов отрабатываются, - добавляют в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU