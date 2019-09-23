Житель Воронежской области присвоил себе забытые в банкомате деньги
Житель Новохоперска случайно оставил в купюроприемнике банкомата часть снятых с карты денег. Забрал карту и вышел из здания банка. А вот стоявший за ним в очереди 44-летний житель села Алферовка посчитал оставленные деньги подарком судьбы и даже не попытался вернуть их законному владельцу. Вместо этого положил купюры в карман и поспешил удалиться.
Найти похитителя помогли камеры видеонаблюдения, установленные в зале. Полицейские изучили записи по заявлению 54-летнего потерпевшего. Злоумышленника быстро задержали. В отделе полиции он во всем признался.
-В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU