2019-09-23T14:49:32+03:00
Происшествия

Тлеющие иловые карты зальют водой, чтобы Воронеж не превратился в Сайлент Хилл

Продолжается борьба с подземными пожарами
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Обводнение тлеющих карт уже проводили в марте.Обводнение тлеющих карт уже проводили в марте.
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Управление ЖКХ вместе с городской службой спасения и "РВК-Воронеж" будут проводить обводнение выведенных из эксплуатации иловых карт на улице Антокольского. Соответствующее поручение они получили на рабочем совещании в мэрии. К такой мере уже прибегали в марте этого года.

Напомним, карты были организованы в 1970-е годы на площади около 9 гектаров. В 1997 году их вывели из эксплуатации. Отложения превратились в торф, который легко возгорается. Очаги часто залегают на глубине 3-5 метров. Из-за возгораний воздух наполняется удушающей гарью, превращающей ближайшие кварталы в подобие Сайлент Хилла - туманного города из фильма ужасов.

Ранее руководитель ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель заявил:

- Заливанием иловых карт водой проблема не решится.Идет разработка программы рекультивации с выделением серьезных средств, чтобы наконец уйти от этой проблемы.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что программа находится в проработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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