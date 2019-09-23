Суд лишил родительских прав двух горе-мамаш из Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-23T14:36:38+03:00

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Двух жительниц Каменского района по суду лишили родительских прав. Одна из мамаш имеет пристрастие к алкоголю и довела своего сына до диагноза «двухсторонняя пневмония». Малыш жаловался родительнице на плохое самочувствие, но та не принимала мер. К врачам обратилась только в последний момент, когда болезнь была слишком запущена и представляла угрозу жизни. Ребенок попал в больницу.

Вторая ответчица также злоупотребляла алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Суд вынес решение в защиту интересов и прав четырех детей. Теперь у них появится шанс приобрети хоть и не родных, но любящих и заботливых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU