Водитель, устроивший аварию, где пострадала двухлетняя девочка, отказался от "пьяного" теста

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-23T14:42:47+03:00

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Стали известны некоторые новые обстоятельства аварии, которая произошла 23 сентября в Хохольском районе. Напомним, на трассе "Воронеж-Луганск" примерно в 14.05 лоб в лоб столкнулись "Лада-Ларгус" и "Рено-Логан". По данным ГУ МВД по Воронежской области, 44-летний водитель "Рено" выехал на встречную полосу. Последовал удар. 59-летний водитель и 58-летняя пассажирка "Ларгуса" получили травмы. Пострадала и двухлетняя девочка, которая, по уточненным данным, находилась в "Рено". Всех доставили в больницу.

- Водитель "Рено" отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - отмечают в полиции. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, очевидцы аварии утверждают, что мужчина, руливший французской иномаркой, был пьян.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU