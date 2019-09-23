2019-09-23T14:42:47+03:00
Происшествия

Водитель, устроивший аварию, где пострадала двухлетняя девочка, отказался от "пьяного" теста

Очевидцы ДТП уверены, что он был пьян
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Стали известны некоторые новые обстоятельства аварии, которая произошла 23 сентября в Хохольском районе. Напомним, на трассе "Воронеж-Луганск" примерно в 14.05 лоб в лоб столкнулись "Лада-Ларгус" и "Рено-Логан". По данным ГУ МВД по Воронежской области, 44-летний водитель "Рено" выехал на встречную полосу. Последовал удар. 59-летний водитель и 58-летняя пассажирка "Ларгуса" получили травмы. Пострадала и двухлетняя девочка, которая, по уточненным данным, находилась в "Рено". Всех доставили в больницу.

- Водитель "Рено" отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - отмечают в полиции. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, очевидцы аварии утверждают, что мужчина, руливший французской иномаркой, был пьян.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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